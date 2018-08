Per Sandberg freste: - Jeg er ikke bitter

Den avgåtte statsråden var illsint i møtet med pressen.

ARENDAL (Nettavisen): Turtelduene Per Sandberg og Bahareh Letnes møtte pressen tirsdag kveld, og gikk til et knallhardt angrep på pressens dekning av deres omstridte Iran-ferie, som felte Sandberg som statsråd.

Se video-intervju med Sandberg øverst i saken.

«Jeg er blitt ødelagt i et demokratisk land. I et land som kalles en av verdens fredeligste land å bo i, og i et land som er en stor kjemper av menneskerettigheter. Hva lærer vi nå til diktatoriske land? Er vi noe bedre enn de?» uttalte Letnes i en sms til Nettavisen mandag.

- Siden dere er så misfornøyd med Norge, vurderer dere å etablere dere i et annet land?

- Er det noen som er misfornøyd med Norge? Vi er misfornøyd med deg som journalist, presse og media, som skaper slike situasjoner. Norge er et fantastisk land, og med denne regjeringen kan det bli enda bedre, tordner Sandberg til Nettavisen etter pressemøtet, før han fortsetter:

- Men det er typisk journalister, vi har aldri på noe tidspunkt sagt at vi er misfornøyd med Norge, verken jeg eller Bahareh. Bahareh sa nettopp det motsatte, at dette er et fantastisk, demokratisk land, og derfor blir hun sjokkert når hun får denne behandlingen av dere, sier Sandberg.

RASTE: Per Sandberg og Bahareh Letnes møtte pressen i Arendal tirsdag kveld, og gikk til angrep på pressen.

- Hvor vil dere etablere dere?

- Jeg er folkeregistrert i Mandal, jeg.

- Hvem er du bitter på i dag, Per Sandberg?

- Jeg er ikke bitter på noen, jeg, sier han.

- Det høres sånn ut?

- Nei, men jeg søker rettferdighet. Og det er som jeg sier; det er to kamper: Skrive bok og avsløre journalistenes arbeidsmetoder, uetiske metoder, det skal vi bruke litt tid på. Det handler ikke om meg, men om hvordan Bahareh er blitt behandlet av dere i media.

- Til slutt, med din erfaring: Vil du si at ektepar ikke bør sitte i samme regjering?

- Nei, det vil jeg ikke si, ler Sandberg.

Les også: Rasende Sandberg: - Dere har nærmest henrettet denne kvinnen



IRAN-FERIE: Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes på ferie i Iran i sommer, en ferie som førte til Sandbergs avgang som statsråd.

- Nærmest henrettet



Den avgåtte fiskeriministeren gikk på pressemøtet særlig i rette med omtalen av Letnes, som han mener grenser til ren fordømmelse.

- Dere har nærmest henrettet denne kvinnen. Dere har drevet på i ukevis med å finne en tråd som knytter Bahareh til det iranske regimet, sa Sandberg, og særlig kritiserte NRK og TV 2.

Se hele pressemøtet med Sandberg og Letnes nederst i saken.

Ifølge Sandberg er kjærestens eneste ambisjon er å drive butikk og kulturutveksling mellom Norge og Iran. Selv sa Letnes at omtalen har skapt en farlig situasjon for henne.

- De som sier sånne ting, må komme med bevis. Da skal jeg legge meg helt flat, sa hun.

Les også: Erna Solberg: - Det får stå for Pers regning, han er ikke lenger i min regjering

- Hadde ikke noe valg

Svært mange journalister var møtt fram på utestedet Madam Reiersen i Arendal for å høre på kjæresteparet. Tidligere tirsdag hersket det full forvirring omkring Sandberg og Bahareh Letnes' varslede pressekonferanse, som ble utsatt en rekke ganger.

Sandberg mener han ikke hadde noe valg og måtte gå av da kjæresten ifølge ham selv ble bygget opp av pressen til å være en sikkerhetsrisiko. Det var pressens omtale av Letnes som til slutt felte ham, sier han.

- Derfor ble jeg automatisk sårbar som statsråd. Når hun bygges opp og «henrettes» på den måten vi har sett, så skjønner til og med jeg at når det blir etablert som en sannhet, så er det en problemstilling. Så summa summarum, så hadde jeg ikke noen annen mulighet, konkluderte han.

Se hele pressemøtet med Sandberg og Letnes her:

Les også: Jonas Gahr Støre: - Jeg har tenkt mye på om jeg kan ha brutt mobil-reglene

Mest sett siste uken