Per Sandberg har gitt Fremskrittspartiet beskjed om at han går av som nestleder, i tillegg til at han trekker seg som fiskeriminister.

– Det har vært opp- og nedturer, og jeg er stolt av å ha vært med på å bygge Fremskrittspartiet til et stort og sterkt parti. Nå er likevel tiden inne for å gå videre, gjøre noe annet og få mulighet til å bruke mer tid på privatlivet, sier Sandberg.

Han har vært nestleder siden 2006, samme år som Siv Jensen ble valgt til partileder. Etter å ha fått massiv kritikk etter Iran-ferien sammen med kjæresten Bahareh Letnes, valgte Sandberg mandag å gå av som fiskeriminister. Kort tid etter kom beskjeden om at han også trekker seg som nestleder i partiet.

Sandberg har vært stortingsrepresentant fra 1997 til 2017 og har ledet både Stortingets justiskomité og transportkomité.

– Per har vært viktig for Frp og regjeringen gjennom mange år. Han har gjort en formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir et stort rom å fylle. Jeg mener likevel det er klokt at Per nå velger å gå av. Per er en av partiets mest erfarne rikspolitikere. Jeg vil takke for hans betydelige innsats for partiet over mange tiår, sier Jensen.

Hun møter pressen senere mandag i forbindelse med Sandbergs avgang.

