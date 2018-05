Per Sandberg har kjøpt bolig i Mandal

Fiskeriministeren har kjøpt leilighet i sørlandsbyen.

- Jeg kan bekrefte at jeg har kjøpt bolig i Mandal og flytter dit i midten av juni, sier fiskeriminister Per Sandberg til Fædrelandsvennen.

Sandberg, som er fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet, ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor avisen.

Leiligheten han har kjøpt, som ligger sentralt i Mandal sentrum, har et bruksareal på 51 kvadratmeter. Bygningen der leiligheten ligger, ble bygget tidlig på 1800-tallet, og av fasiliteter nevnes blant annet en skjermet terrasse.

Prisantydningen for boligen var på 920.000 kroner.

Ordfører: - I lokalpolitikken på sikt



Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (Frp), sier til Lindesnes Avis at han siden Skalldyrfestivalen i fjor har vært kjent med at Sandberg har hatt et ønske om å flytte til byen.

- Jeg snakket med ham i går, og han har fleipet med at han ikke kommer til å prøve å ta min plass som ordførerkandidat. Men jeg ser for meg at vi kan få ham med i lokalpolitikken på sikt, sier Andersen til avisen.

Sandberg er gift med Line Miriam Sandberg, som er statssekretær for eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Sandberg om saken, men har foreløpig ikke fått svar.

