Per Sandberg taus om Iran- og mobilsaken

Per Sandberg la ikke skjul på at han gjerne skulle ha fortsatt som statsråd, men på en pressekonferanse mandag var han taus om grunnen til at han måtte gå av.

– Jeg er utrolig stolt. De siste to årene har vært de mest givende i hele min karriere. Det er vemodig og trist, sa avgående fiskeriminister Per Sandberg da han fikk ordet under pressekonferansen med statsminister Erna Solberg (H).

Han hadde mye på hjertet hva gjelder fagområdet – norsk fiskeri- og havbruksnæring – men var taus om temaene det var knyttet mest interesse til, og som er årsaken til at han måtte trekke seg som statsråd og nestleder i Fremskrittspartiet. Spørsmål rundt dette vil han først svare på når han og kjæresten Bahareh Letnes holder pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Da skal jeg være tilgjengelig for dere alle, og jeg skal svare på alle spørsmål dere måtte ha om dette, sa han.

