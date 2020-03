Person bekreftet død etter å ha blitt funnet i sjøen ved Fredrikstad

En person er erklært død etter å ha blitt funnet livløs i vannet på Skjæløy utenfor Fredrikstad.

Brannvesen, politi og et redningshelikopter er i området, skrev politiet på Twitter søndag ettermiddag.

De første meldingene gikk på at det lå en urørlig person i vannet ved Skjæløy.

Mannen ble etter hvert tatt om bord i en båt der han fikk førstehjelp, men livet sto altså ikke til å redde.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg, sier til Nettavisen at de ikke vet hvorfor mannen befant seg i området:

– Vi har ikke noe informasjon om det foreløpig.

Til Fredriksstad Blad opplyser Sandberg like før klokken 18.00 at nødetatene ble kontaktet av et vitne som hadde sett mannen i vannet.

– Vedkommende har blitt observert omtrent 200 meter fra land, mellom Saltholmen og Skjæløy. Vi rykket ut sammen med brann og hovedredningssentralen, og fikk personen opp i båten da vi kom til stedet, forteller han.

I båten ble det utført hjerte- lungeredning på mannen, men livet sto ikke til å redde.

Når FB er i kontakt med politiet like før klokken 18.00 er mannen identifisert, men pårørende er ikke varslet.

– Mannen vil bli sendt til obduksjon, opplyser operasjonsleder.