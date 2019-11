Person død etter utforkjøring i Hurdal

En person er erklært død på stedet etter at en bil kjørte av veien i Hurdal. Politiet antar at personen har fått et illebefinnende.

Politiet fikk melding om bilen som hadde kjørt av veien klokken 20.23. – Personen sannsynligvis har fått et illebefinnende. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men dette er nå avsluttet og personen er erklært død, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas til NTB. Personen satt fastklemt etter å ha kjørt av veien, men ble hentet ut av bilen av nødetatene, ifølge Romerikes Blad. (©NTB)