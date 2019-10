Person fanget under jordmasser etter arbeidsulykke med gravemaskin i Trøndelag

En person havnet under jordmasser etter en arbeidsulykke med en gravemaskin i Oppdal i Trøndelag torsdag kveld.

Personen får behandling på stedet etter å ha blitt gravd ut. Den første meldingen om hendelsen kom like etter klokken 18.

– Én person er gravd fram fra jordmassene. Vi er ikke kjent med skadeomfanget, men vi må ta høyde for at det kan være alvorlig, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Det ble først meldt at det var snakk om et jordras. Olsen sier til TV 2 at ulykken skjedde under arbeid med å grave en grøft.

– Grøftekanten har gitt etter og en person har havnet under jordmassene, sier Olsen.

Han sier videre at det er uklart om det er føreren av gravemaskinen som er blitt gravd ut, men at politiet er sikre på at ingen andre har havnet under jordmassene. Et ambulansehelikopter har rykket ut til ulykkesstedet.

(©NTB)