En person sitter fastklemt etter at en tankbil og en lastebil har kollidert på E6 utenfor Heia i Målselv i Troms.

På Twitter opplyser Troms politidistrikt at nødetatene, inkludert et ambulansehelikopter er sendt til stedet.

Politiet opplyser at det var en kollisjon mellom en tankbil og lastebil på E6 ved Takvatnet like sør for Heia. Én person sitter fastklemt etter kollisjonen.

(©NTB)