Mann i 40-årene pågrepet etter at en mann ble funnet med stikkskader i Groruddalen i Oslo

En mann i 40-årene er pågrepet etter at en mann ble funnet med flere stikkskader utenfor en butikk i Groruddalen i Oslo.

Det opplyser operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen i 40-årene ble pågrepet i en leilighet etter at funn utenfor gjorde at politiet fattet interesse for stedet.

– Det er mye som tyder på at dette er gjerningspersonen, sier Skott.

Den pågrepne er kjent for politiet fra før.

– Mannen som er skadd, har flere stikkskader i kroppen som er forenlig med en spiss gjenstand, sier Skott.

Det er uklart om det er en kniv som er benyttet.

– Han er inn og ut av bevissthet. Ambulansepersonell jobber med ham på stedet, sier operasjonslederen.

Den fornærmede mannen ble funnet utenfor en Joker-butikk i Nedre Kalbakkvei.