En person i 40-årene er død av koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttets dagsrapport tirsdag.

Det er det første koronarelaterte dødsfallet i aldersgruppen 40–49 år siden 4. juni, skriver VG.

Åtte personer under 50 år er så langt døde av koronaviruset i Norge. To av disse er under 40 år.

Så langt er det registrert 314 koronadødsfall i Norge siden 12. mars.

