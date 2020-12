En person er bekreftet omkommet etter å ha fått et tre over seg under trefelling i Hjelmeland i Rogaland.

Politiet ble varslet om ulykken ved 12-tiden tirsdag ettermiddag. En person hadde fått et tre over seg på Randøy i Hjelmeland. – Ulykken har skjedd under felling av tre på en privat eiendom. En person er bekreftet omkommet etter at livreddende tiltak forgjeves ble forsøkt. Hendelsen fremstår som en tragisk ulykke. De pårørende er ivaretatt av kommunens kriseteam, skriver Sørvest politidistrikt klokka 13.40. (©NTB) Reklame Nå kan du få gratis strøm til slutten av februar Arbeidsulykker

