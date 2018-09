Person skadd etter ammoniakklekkasje i Steinkjer

En person har fått mindre alvorlige skader etter å ha pustet inn det farlige stoffet ammoniakk etter en lekkasje i Steinkjer i Trøndelag. Lekkasjen er stoppet.

Personen ble tilsett av helsevesen på stedet og betegnes ikke som alvorlig skadd, opplyser politiet.

Nødetatene var raskt på plass ved den aktuelle gården, og brannvesenet fikk stengt av lekkasjen uten videre problemer. Klokken 3.45 var det ennå en kraftig lukt i Vist i Steinkjer, som gjorde at politiet valgte å sperre av området, opplyste operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Klokken 4.15 skriver politiet på Twitter at området antas å være fritt for ammoniakk i løpet av kort tid. Da vil politiet starte undersøkelser for å finne årsaken til lekkasjen.

Området som natt til torsdag har vært sperret av, omfatter ingen store ferdselsveier, opplyser Elvrum. Det var aldri aktuelt å evakuere noen som følge av lekkasjen, blant annet fordi det er vindstille på stedet.

Ammoniakk er en fargeløs, giftig og brennbar gass. Politiet fikk melding om lekkasjen via brannvesenet klokken 3.08 natt til torsdag.

(©NTB)

