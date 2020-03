En person er fraktet til sykehus med kuttskader etter formentlig bruk av kniv. Personen har alvorlige skader. En person er pågrepet.

Politiet i Oslo melder at det har vært en voldshendelse mellom to eller flere personer i Thorvald Meyers gate, og at de undersøker hva som har skjedd.

(©NTB)