Person til sykehus med kutt i hodet i Oslo

En person får behandling for et kraftig kutt i hodet etter en hendelse i Trondheimsveien i Oslo. Åtte personer er innbrakt for avhør.

Politiet meldte om saken ved 3-tiden natt til lørdag. Politi og ambulanse rykket i utgangspunktet ut til det som framsto som et ordensoppdrag, men ble møtt av en person som blødde fra hodet, opplyser Oslo politidistrikt. – En fornærmet kjøres sykehus med et kraftig kutt i hodet. Uvisst hvilken gjenstand som er brukt og hva som har skjedd, skriver operasjonssentralen. Politiet opplyser at de har kontroll på flere personer som var i en leilighet. Åtte personer er innbrakt til arresten for videre avhør. – Fortsatt svært uklart hendelsesforløp da personene ikke er samarbeidsvillige, melder politiet. (©NTB)