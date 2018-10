Personalsjefen reagerte kraftig på Jonas Gahr Støres behandling av Giske-varslene

Det kommer fram i den nye boken om Arbeiderpartiet.

Daværende personalsjef i Arbeiderpartiet, Ann-Cathrin Becken, reagerte kraftig på partileder Jonas Gahr Støres behandling av varslene mot daværende nestleder Trond Giske, og sendte en e-post med flere kraftsalver mot partilederen etter at han hadde diskutert saken på NRKs Politisk kvarter 22. desember i fjor.

Det kommer fram i den nye boken «Arbeiderpartiet: Alle skal ned» av Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård, skriver Dagens Næringsliv.

«Fortvilte og svært redde»

I e-posten som ble sendt fra Becken til Støre like etter at partilederen hadde deltatt på Politisk kvarter fredag 22. desember, skriver den daværende hr-sjefen at varslerne i saken opplevde seg «sviktet og dolket i ryggen» av Ap-lederen.

Hele e-posten er gjengitt i boken til Skarvøy og Melgård.

REAGERTE: Daværende personalsjef i Ap, Ann-Cathrin Becken, reagerte kraftig på Jonas Gahr Støres håndtering av varslerne i Trond Giske-saken før nyttår.

«Jeg har fulgt jentene tett. De ønsket å trekke varslene fordi de var utrygge på om du ville stå ved deres side. Så lot de seg overtale til å stå i det, løpet ut. De sa til meg i går at de føler seg sviktet og dolket i ryggen, er fortvilte og svært redde», skriver Becken i e-posten, ifølge DN.

Hevdet Støre begikk løftebrudd

Hun sikter da til det varslerne mener var et brutt løfte fra Ap-lederen om at partisekretær Kjersti Stenseng ikke skulle delta på et konfrontasjonsmøte med Giske, etter at flere av varslerne ba om at Stenseng skulle bli holdt utenfor.

Partene skal i stedet ha vært enige om at assisterende partisekretær Kristine N. Kallset skulle være den eneste som skulle delta på møtet, utenom Støre og Giske selv.

Likevel endte Stenseng opp med å delta på møtet. Hun ble ansett som en nær støttespiller til Giske under varslingssakene.

Becken sluttet i jobben som hr-sjef i Arbeiderpartiet tidligere i år.

Gikk av som nestleder i januar

Hun vil ikke kommentere saken ytterligere overfor avisa. Heller ikke Jonas Gahr Støre har anledning til å gi en kommentar på kort varsel, skriver DN på onsdag.

Det var i perioden fra midten av desember i fjor og fram til nyttår at partiet mottok flere varsler med påstand om at daværende nestleder Trond Giske hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

1. januar ble Giske «fritatt» fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid, før han senere i januar trakk seg fra vervet. Giske hadde da vært sykmeldt siden 22. desember. Dagen før beklaget han det han hadde påført andre kvinner i Dagsrevyen.

