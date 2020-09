Personene som ble hjerneskadd etter bunkerfesten, er i bedring

Mange personer ble kullosforgiftet under en ulovlig ravefest i denne grotten på St. Hanshaugen i Oslo i slutten av august. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: (NTB scanpix)

Oslo universitetssykehus melder at de to pasientene som fikk hjerneskader etter å ha blitt kullosforgiftet under bunkerfesten i Oslo, er på bedringens vei.

– De to pasientene med påviste hjerneskader etter «grottefesten» er begge i bedring og i videre rehabilitering, skriver Oslo universitetssykehus på Twitter tirsdag formiddag. Sykehuset skriver at meldingen kommer i samråd med og etter ønske fra de pårørende. Totalt 27 festdeltakere ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter festen i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo natt til 30. august. Politiet har anslått at inntil 200 personer deltok på festen. Fem personer er siktet i saken. (©NTB)

