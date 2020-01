Personer får livreddende førstehjelp etter boligbrann i Bergen

Seks personer er hentet ut fra en brennende bolig i Bergen. Fire personer får livreddende førstehjelp, og et redningshelikopter er på vei til stedet.

Både politiet og brannvesenet i Bergen varslet om brannen ved 6.45-tiden lørdag morgen. Brannvesenet meldte om kraftig røykutvikling.

– Totalt er seks personer tatt ut av boligen, hvorav fire av disse er skadd. Jeg vet ikke hva slags skader det er snakk om. Én av dem fraktes vekk i ambulanse, mens de tre andre vil bli fløyet vekk med helikopter, sier fungerende vaktkommandør Morten Frantzen ved 110-sentralen i Bergen til NTB.

Ifølge Frantzen er de to andre personene oppegående.

Like etter klokken 7 var brannen slokket, og røykdykkere har finsøkt huset uten å finne andre personer. Hovedredningssentralen opplyste like før klokken 8 at redningshelikopter er på vei for å bistå med transport av de skadde personene.

Det pågår nå etterslokking på stedet, opplyser vaktkommandøren.

(©NTB)