Petersen: Libya-rapport er ikke en gransking

Utvalgsleder Jan Petersen sier det ikke er gjort en gransking av Norges bombing av Libya i 2011, men at målet har vært å trekke lærdom av beslutningen.

– Vi har ikke vært en granskingskommisjon. Målet har vært å trekke lærdom og bidra til en offentlig opplyst debatt, sier utvalgsleder Jan Petersen da han presenterte rapporten torsdag.

Utvalget har gransket Norges krigsdeltakelse i Libya, hvor norske kampfly i 2011 var med på å bombe opprørere til makten i Tripoli. Det har konkludert med at deltakelsen hadde et tilstrekkelig folkerettslig grunnlag fordi operasjonen ble vurdert som nødvendig for å beskytte sivile.

– Vi håper rapporten øker forståelsen for Norges bidrag i utenlandsoperasjoner, sa Petersen.

