PFU: Dagbladets nazikarikatur bryter ikke med de etiske reglene

Dagbladet brøt ikke god presseskikk da avisa på kommentarplass trykket en tegning av Israels statsminister med kropp formet som et hakekors.

– Utvalget kan ikke se at denne tegningen uttrykker fordommer eller hat mot jøder eller mot jøder som etnisk gruppe, sa nestleder Anne Weider Aasen i Pressens Faglige Utvalg (PFU) før hun konkluderte med at Dagbladet ikke brøt god presseskikk med Finn Graffs tegning av statsminister Benjamin Netanyahu.

Tegningen er en illustrasjon til kommentarartikkelen «Israels drusere gruser Netanyahu», og viser Netanyahu med kropp formet som et hakekors, hvor en av armene slår ut mot en druser. Under armen henger et skilt med skriften «Whites only». To klagere – en av dem Israels ambassade – framholder at tegningen er antisemittisk.

«Den insinuerer at jøder og israelere oppfører seg som nazister», heter det i klagen.

Pressen Faglig Utvalg (PFU) poengterte at det er rom for sterke virkemidler og stor takhøyde i kommentarjournalistikken, og at politisk kritikk nyter et særskilt ytringsvern.

– Satire har enda sterkere beskyttelse. Satire kan oppleves som krenkende, sårende og ubehagelig, men må likevel aksepteres. Det kan ikke være slik at de som opplever seg krenket kan gis en vetorett over hva som skal publiseres, heter det i PFUs uttalelse.

