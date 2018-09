Pia Tjelta vant anerkjent filmpris i Spania

Pia Tjelta vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under den prestisjefylte filmfestivalen i San Sebastián i Spania lørdag.

Tjelta får prisen for rolleprestasjonen i filmen «Blindsone» i regi av Tuva Novotny, ifølge en pressemelding fra Norsk filminstitutt.

– Først og fremst er jeg jo ganske sjokkert over at dette var mulig, så jeg er nærmest målløs. Jeg er uendelig takknemlig og aldeles overveldet over å motta en slik utmerkelse blant filmer med skuespillerinner jeg beundrer så mye, sier Pia Tjelta og takker Novotny for muligheten.

«Blindsone» handler om en mors kamp for å forstå sin datters krise når den rammer hele familien. Filmen, som hadde norsk premiere 24. august, er en historie om gråsonene i psykisk sykdom.

– Jeg er uendelig lykkelig over at Pias store talent og harde arbeid blir anerkjent og utmerket i en så ærefull sammenheng, og jeg er så stolt over at hennes enorme kvaliteter som kunstner får fokus på internasjonalt nivå, sier regissøren.

Prisen Tjelta vant, er kjent som «sølvskjellet», og Liv Ullmann er den eneste norske skuespilleren som har vunnet den tidligere. Den internasjonale filmfestivalen i San Sebastián ble arrangert for første gang i 1953, og arrangeres i år for 66. gang.

