Pistolmann pågrepet av bevæpnet politi i Mandal

Bevæpnet politi pågrep søndag en 20 år gammel mann i Mandal i Vest-Agder. Mannen er mistenkt for å ha truet to personer med en modifisert startpistol.

Pågripelsen ble gjennomført utenfor en kiosk i Mandal klokka 16.18. Politiet oppsøkte mannen i etterkant av at han skal ha truet to personer ved en annen adresse i byen.

– Vi hadde søkt etter ham med bevæpnet politi, og påtraff ham utenfor kiosken. Han var i besittelse av en kniv og en startpistol, som var boret opp, sier operasjonsleder Atle Loven i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet vet ikke om den modifiserte pistolen er et funksjonelt våpen, men mener at den ble boret opp for at den skulle kunne gjøre mer skade.

Den pågrepne er norsk statsborger og betegnes som en kjenning av politiet.

– Han er kjørt til arresten. Nå skal vi avhøre de to andre og undersøke saken nærmere, sier Loven.

(©NTB)

Mest sett siste uken