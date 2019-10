Pizza med plast tilbakekalles

Orkla Foods Norge kaller tilbake Big One Classic merket «Best før 01.06.2020», «Best før 02.06.2020» og «Best før 23.06.2020». Produktet tas tilbake fordi det er funnet rester av blå mykplast i et avgrenset parti. Foto: Orkla Foods / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Et parti av pizzaen Big One Classic tilbakekalles fra butikkene etter at det ble oppdaget rester av blå mykplast i pizzaen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Feilen i produksjonen ble oppdaget tidlig, og det er derfor et lite parti av pizzaen som har funnet veien til butikkenes frossendisker. Tilbakekallingen gjelder kun pizzatypen Big One Classic, og gjelder pizzaer merket «Best før 01.06.2020», «Best før 02.06.2020» og «Best før 23.06.2020». Produkter med alle andre Best før-datoer, kan spises som vanlig, opplyser Orkla Foods. – Dette skyldes dessverre en feil i produksjonen, og er selvsagt noe som ikke skal skje. Vi anser at dette ikke utgjør en helserisiko, men våre produkter skal ikke inneholde plast, og vi kaller derfor partiet tilbake med en gang, sier administrerende direktør Paul Jordahl i Orkla Foods Norge i en pressemelding. Forbrukere som har kjøpt pizzaene med de aktuelle datoene, bes om å kaste produktene. Tar man vare på emballasjen og kontakter Orklas forbrukerservice, kan man få erstattet varen. (©NTB)