Ansatte hevder at de «lever i et skrekkregime».

En eksern aktør skal kartlegge arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, etter at det har kommet påstander om fryktkultur i etaten.

Det skriver NRK mandag formiddag.

Ansatte i etaten har varslet om at de har blitt «skjelt ut i møter, svartelistet og lever i et skrekkregime, der de frykter å havne på «tørkeloftet» eller i «hundebur»», skrev kanalen i forrige uke.

Mangeårig tillitsvalgt i etaten, Chris Hartmann, fortalte da at de to gangene hun selv hadde opplevd at noen ble skjelt ut, var det etatsdirektør Ellen de Vibe som sto bak utskjellingene.

Nå mener byråden for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen, at påstandene er såpass alvorlige at en ekstern aktør skal gjennomføre en fullstendig kartlegging av arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten.

- Det skjer på bakgrunn av de alvorlige påstandene som har kommet fram den siste tiden, skriver hun i en epost til NRK.

Ellen de Vibe ønsket ikke å la seg intervjue overfor statskanalen om påstandene til NRKs artikkel sist uke.

