Politibetjent tatt ut av tjeneste etter å ha avfyrt skudd mot bil

En politibetjent som forrige uke avfyrte to skudd mot en bil, er midlertidig tatt ut av tjeneste. Saken etterforskes nå av Spesialenheten, opplyser politiet.

Det fremgår i en pressemelding fra Øst politidistrikt tirsdag ettermiddag.

Skuddene ble avfyrt i forbindelse med en biljakt på Romerike tirsdag 6. august.

– Øst politidistrikt har rutinemessig gjennomgått hendelsen, og vår vurdering så langt er at omstendighetene rundt avfyring av skuddene ikke er henhold til våre rutiner og instrukser. Samlet sett mener vi at dette kan gi grunnlag for suspensjon og tjenestepersonen er derfor midlertidig tatt ut av tjeneste, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker, og suspensjonen vil bli behandlet i ansettelsesrådet fredag 23. august, opplyser Øystese.

