Politiet: - Situasjonen på Romsås er svært alvorlig

En gruppe ungdommer står bak vold, trusler, utpressing og hasjsalg.

En liten gruppe ungdommer i alderen mellom 16 og 18 år står bak vold, trusler, utpressing og hasjsalg. Ungdommene, som har innvandrerbakgrunn, skaper frykt i lokalbefolkningen, særlig blant andre ungdommer og barn, og det preger nærmiljøet.

Problemene har økt den siste tiden, ifølge rektor for Romsås ungdomsskole, Jarle Dukic Sandven, som sendte inn et varslingsbrev til politiet.

Les mer: - Barn tvinges til å selge hasj på skolen

John Roger Lund er leder i Enhet øst for Oslo-politiet og han kan fortelle Aftenposten at politiet er svært bekymret for situasjonen. Han mener politiet har en god oversikt over miljøet som Sandven har tatt opp. Lund bekrefter til Aftenposten bildet rektoren tegner om trusler, vold og narkotikatrafikk.

ALVORLIG SITUASJON: John Roger Lund er leder i Enhet øst for Oslo-politiet. Han bekrefter at Romsås-problemene er svært alvorlige.

– Vi ser ikke et gjengmiljø som er etablert eller er under etablering, men vi ser at det er miljø lokalt med endel unge kriminelle gjerningsmenn, sier Lund. Jeg forventer og tror at politiet gjør det de må for å gjenopprette ro og orden, både på skolen og i nærområdet. Det er politiets ansvar å bekjempe kriminalitet, så har kommunen et ansvar for forebygging, gode skoler og et godt fritidstilbud, sier leder for Oslo-politiets Enhet i øst, John Roger Lund til Aftenposten.

Hittil er to personer pågrepet ifølge Lund. Én sitter i varetekt for øyeblikket, da den andre er siktet for en alvorlig hendelse.

Oslo-rektor slår alarm

Romsås-rektor Jarle Dukic Sandven i Oslo varsler om unge gjengmedlemmer som nærmest terroriserer nærområdet og tvinger barn til å selge hasj på ungdomsskoler.

Sandven, som er rektor på Bjøråsen skole og Tiurleiken skole på Romsås, skriver i et varselbrev at enkelte beboere knapt tør å gå på skole og jobb «i frykt for å møte på denne gjengen», ifølge Aftenposten.

Rektoren sier det dreier seg om 15–20 ungdommer fra Romsås på mellom 16 og 18 år som rekrutterer og truer ungdomsskoleelever til å selge hasj til medelever. Gjengen skal bestå av ungdom med innvandrerbakgrunn og Sandven anser det som sannsynlig at den styres av bakmenn.

Får «bøter»

Videre opplyser rektoren at dersom noen ikke gjør som gjengen ønsker, kan de få «bøter». Ved flere anledninger skal ungdom og foreldre ha betalt penger til gjengene og Sandven sier han kjenner til eksempler på «bøter» på over 10.000 kroner.

Sandven har jobbet på skoler i området siden 1999, og som rektor siden 2014.

– Utviklingen nå er mer skremmende enn det jeg har sett tidligere. Jeg er faktisk redd for at man skal miste kontrollen, sier Sandven til Aftenposten.

– De fleste er greie

Sandvens brev er sendt til byrådet, bydelsutvalget, bydelsdirektøren og politiet. Han ber om at det «tas drastiske grep, før situasjonen eskalerer ytterligere».

Bydelsdirektøren i Romsås, Øystein Eriksen Søreide, sier til NRK at de følger med på utviklingen.

– De fleste ungdommer på Romsås er greie og oppfører seg bra, men noen få lager problemer og gjør at mange blir utrygge. Det må vi ta på et stort alvor, sier Søreide.

Ifølge kanalen ønsker ikke politiet å kommentere situasjonen på Romsås i detalj.

Skremmende

Ifølge Tor Erik Røberg-Larsen, leder av Svarttjern borettslag, foregår hasj-salget også i oppganger og uteområdene rundt folks hjem.

– Pakker blir droppet under verandaer, biler kommer og leverer pakker før de kjører bort. Det mest skremmende er at de ungdommene som tar imot pakkene blir yngre, sier Røberg-Larsen til NRK.

Han sier han har sett mye opp gjennom årene på Romsås, men har aldri sett så mye narkotikavirksomhet som de siste par årene.

Leide vektere

Fra november til jul i fjor hyret Ravnkollen borettslag inn vektere fordi flere beboere var redde for å bevege seg ute mens det var mørkt, skriver statskanalen.

Vaktmester Roy Moen sier de nå har satt opp flombelysning for å bli kvitt det åpenlyse narkotikasalget på borettslagets område.

– Vi hadde kamera på veggen her, men det har blitt slått i filler, sier vaktmester Moen. (©NTB)

Mest sett siste uken