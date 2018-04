Politiet: - Svært glatt, kjør forsiktig

Vanskelige kjøreforhold etter nytt snøfall.

Flere steder i landet meldes det om vanskelige kjøreforhold etter nytt påfyll av snø, sludd og regn.

På Oslo lufthavn Gardermoen meldes det at tåke kan føre til forsinkelser i flytrafikken i morgentimene, melder NRK Trafikk.

To biler kolliderte front mot front på fylkesvei 219 i Bagn i Oppland i retning Tonsåsen like før klokka 07 torsdag morgen.

- Det er ikke meldt om alvorlige personskader. Berging er rekvirert. Trafikken står inntil videre, melder Innlandet politidistrikt på Twitter. Samtidig advarer de for vanskelige kjøreforhold på stedet:

- Svært glatt, kjør forsiktig, lyder rådet fra politiet.

I Bergen meldes det at et tykt, hvitt teppe har lagt seg over byen torsdag morgen. Det medfører vanskelige kjøreforhold flere steder.

- Vi hadde jo håpet på vår etter hvert, men det har kommet en del snø i løpet av natten. Vi har alt av mannskaper ute, men det er vanskelig å få tatt unna alt når det kommer så mye snø på en gang, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Kathrina Kvåle til Bergensavisen klokken 0615.

