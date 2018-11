Politiet: – Krevende å foreta undersøkelser inne i KNM Helge Ingstad

Politiet opprettholder sperringene i området rundt KNM Helge Ingstad fram til fredag. Skipet krenger så kraftig at det er vanskelig å få undersøkt inni.

– Etterforskningen er fremdeles i første fase, og det er altfor tidlig å kunne si noe kvalifisert om årsaksforhold, opplyser politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Politiet er godt i gang med den tekniske og taktiske etterforskningen og gjennomfører avhør av mannskap fra begge skip. Den havarerte fregatten ligger med kraftig slagside halvveis under vann, og politiet regner med at etterforskningen vil pågå over lang tid.

– Det er et stort materiale som skal samles inn og gjennomgås samt mange avhør som skal gjennomføres. Så lenge fregatten ligger slik den gjør nå, er det også krevende å foreta undersøkelser inne i fartøyet, heter det i pressemeldingen.

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med det fullastede tankskipet Sola natt til torsdag. Åtte av mannskapet ble lettere skadd i sammenstøtet, og militærskipet ligger nå inntil land, boltet fast i grunnen for å unngå å synke.

Da de to skipene kolliderte, kan fregatten ha vært usynlig på radaren, mener tidligere fregattsjef Jacob Børresen til Dagbladet.

– Fregattene er bygget etter Stehl-prinsippet, som går ut på at det vil være vanskelig oppdage dem på radar. I tillegg er disse fregattene, i motsetning til alle andre fartøy på over 300 tonn, ikke er pålagt å bruke et satellittbasert system. Dersom dette systemet var avslått, kan kombinasjonen være at fregatten ikke var synlig på radar, sier han.

Ifølge Aftenposten dukket fregatten opp på kartet først noen minutter etter kollisjonen.

