Politiet: – Tar kjennelsen til etterretning

– Jeg ser at retten har godtatt begjæringen, sier politiadvokat Mathias Hager etter at tingretten onsdag avgjorde at Tom Hagen skal sitte fire uker i varetekt.

Politiet fikk dermed medhold i sitt krav, som ble begrunnet med bevisforspillelsesfare. De to første ukene må Hagen sitte i full isolasjon, mens han er underlagt brev- og besøksforbud i hele perioden.

Før onsdagens fengslingsmøte i Nedre Romerike tingrett sa Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, at han mener politiet hadde et magert grunnlag for å gå til pågripelse av Hagen. Det ønsker ikke Hager å kommentere.

– Jeg vil poengtere at retten to ganger har vurdert at det er skjellig grunn til mistanke, altså at det er over 50 prosents sannsynlighet for at Tom Hagen har noe med dette å gjøre. Og så tar vi det til etterretning sier politiadvokat Mathias Hager i Øst politidistrikt til TV 2.

Tom Hagen ble tirsdag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen (68). Hun er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018.

(©NTB)