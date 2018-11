Politiet advarer mot farlig kvelningslek

Et tau med renneløkke hengt opp i et tre i Horten fikk politiet til å rykke ut.

OSLO (Nettavisen): Klokka 09.30 torsdag fikk Sør-øst politidistrikt melding om at ungdommer i Horten hadde hengt opp et tau med en løkke og at de lekte henging i et tre nær Horten videregående skole.

- Dette kan være en del av en farlig kvelningslek som sprer seg på sosiale medier blant ungdom. Dette frarådes på det sterkeste å drive med, skriver politiet på Twitter.

- Trend fra USA

Operasjonsleder Trond Groth sier til Nettavisen at politiet rykket ut, men at det ikke var noen der da de kom fram.

- Denne trenden skal være noe som kommer fra USA og som sprer seg på sosiale medier. Skolen har varslet at de vil ta dette opp med elevene. Politiet advarer på det sterkeste mot denne leken, sier han.

Ifølge Groth har ikke Sør-øst politidistrikt mottatt andre meldinger om ungdommer som skal ha forsøkt seg med denne kvelningsleken.

Stenger oksygentilførselen til hjernen

Drammens Tidende skriver at elever ved Marienlyst skole i Drammen har forsøkt leken. Den går ut på å framprovosere at man mister bevisstheten ved å kutte oksygentilførselen til hjernen.

- Vi hadde en episode fredag. Da forsøkte elever i en klasse å prøve ut hvordan dette var, og lærerteamet tok tak i det som hadde hendt samme dag. Elevene er kjempelei seg. De har skjønt hvor farlig det er, og syns det hele var dumt og pinlig, sier rektor Åse Kalfoss til Drammens Tidende.

Flere episoder i andre fylker

Fenomenet skal ha blitt gjort kjent via Snapchat og skal ikke være nytt. NRK har det siste året omtalt episoder i Rogaland og Møre og Romsdal, skriver avisa.

- Det er viktig å minne ungdommene på at dette kan være en farlig lek, at det kan få alvorlige konsekvenser og at de ved verst tenkelige utfall leker med livet sitt, sier avdelingsleder Margrete Holst Medalen ved Senter for oppvekst i Drammen til Drammens Tidende.

