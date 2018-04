Politiet advarer mot svindlere som utgir seg for å være fra Microsoft

En person er svindlet for over 30.000 kroner. – Man må overhodet ikke svare på slike henvendelser, sier politiet.

(Fredriksstad Blad): Politiet advarer lørdag formiddag sterkt mot å ta imot hjelp eller bistand fra noen som utgir seg for å være fra Microsoft.

Det dreier seg nemlig om svindel.

– Vi har en episode her i dag hvor en person er svindlet for 34.000 kroner. Derfor går vi ut med denne advarselen, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

Personen som er svindlet ble oppringt av noen som utga seg for å være fra det gigantiske IT-selskapet Microsoft. Svindleren i telefonen har bedt om at personen logger inn på nettbanken, og har deretter tatt ut 34.000 kroner fra personens konto.

– Folk blir dessverre lurt igjen og igjen. Men vårt budskap er at man ikke skal ta slike oppringninger alvorlig. Om du ikke har problemer med datamaskinen, hvorfor skal Microsoft ringe da? Det er bare å legge på, logge ut og slå av datamaskinen, sier Sandberg.

Dessverre er slike svindler- og svindelforsøk ganske vanlig.

– Dette er en gjenganger, dessverre. Men ofte får vi telefoner fra folk før det går så langt som i dette tilfellet, sier operasjonslederen.

