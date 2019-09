Politiet advarer om giftig røyk fra brann i Kopervik

Politi og brannvesen advarer beboere i Kopervik på Karmøy om at det er asbest i røyken fra et hus som brenner kraftig i sentrum. En beboer er gjort rede for.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Sørvest politidistrikt meldte først om brannen klokka 1.09 natt til lørdag. Det ble det da meldt om brann i andre etasje i en bygning i Kopervik. Det var da uvisst om noen befant seg i det nedlagte butikklokalet med en leilighet i andre etasje. Politiet skulle til å evakuere naboer ettersom brannvesenet anså det var fare for spredning, men nabobygget er også et næringsbygg uten beboere. Spredningsfaren avtok, men like før klokka 2 advarer politiet befolkningen i området om røyken fra brannen som fremdeles pågikk. – Brannvesenet opplyser at det er asbest i røyken, og den siger nordøst mot sentrum. Beboere i området bes holde vinduer og dører lukket. Det jobbes videre med å få folk som er ute å holde seg på god avstand fra røyken, opplyser politiet. Nødetatene var i kontakt med eieren av bygget som opplyste at det ikke skulle befinne seg mennesker i bygningen. Røykdykkere fra brannvesenet gjennomsøkte likevel bygget, men måtte avbryte. – Røykdykkere har måttet trekke seg ut av bygget fordi det brenner kraftig. De fikk tatt et grovsøk i bygget uten å finne personer. Det skal være en beboer som bor i bygget, denne personen har politiet kontroll på, melder politiet klokka 2.28. (©NTB)