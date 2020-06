Politiet aksjonerer mot vindkraftsmotstandere på Haramsøya

Politiet er på plass på Haramsøya for å fjerne en bil som blokkerer veien opp til Haramsfjellet i forbindelse med utbyggingen av et vindkraftanlegg.

Motstandere av det planlagte vindkraftanlegget på Haramsøya har de siste ukene blokkert veien opp til Haramsfjellet med en bil, for å hindre transport av utstyr til anlegget.

Torsdag er politiet på plass på Haramsøya for å fjerne bilen. Politistasjonssjef i Ålesund, Oddbjørn Solheim, sier til NRK at de tar utgangspunkt i vedtaket om utbygging av vindturbiner på Haramsøya.

– Nå har det vært fysiske sperringer over tid for å hindre arbeidet. Vi reiser dit i dag for å hindre disse og sikre at et lovlig fattet vedtak blir gjennomført, sier Solheim

Politistasjonssjefen forventer at dagens aksjon vil skape reaksjoner.

– Vi har ikke tatt side i saka, men dette er politiets rolle, sier Solheim.

