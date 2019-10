Politiet anker ikke varetektsfengsling etter drap i Trondheim

Politiet i Trondheim anker ikke fengslingen av to drapssiktede menn, til tross for at den ene mannen ble fengslet i to uker etter at politiet ba om fire uker.

De to mennene, en mann født i 1973 og en mann født i 1981, ble tirsdag varetektsfengslet av Sør-Trøndelag tingrett. Begge er siktet for drap eller medvirkning til det etter at en kvinne i slutten av 30-årene døde søndag. Kvinnen ble funnet i en leilighet på Lademoen i Trondheim søndag formiddag og brakt til St. Olavs hospital der hun ble erklært død. De to mennene ble pågrepet like etterpå. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling for begge, men Sør-Trøndelag tingrett besluttet tirsdag å fengsle den yngste mannen fire uker og den eldste i to uker. – Vi har vurdert om vi skal anke lensgen på fengslingen, men har kommet fram til at vi ikke gjør det. Det blir uansett en ny behandling av spørsmålet om isolasjon om to uker, sier politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt til NTB. Politiet har foreløpig gitt få detaljer om omstendighetene rundt det som skjedde søndag. – Vi har flere hypoteser, og det er det etterforskningen skal gi svar på. Jeg kan ikke si noe om hvilken type skader kvinnen hadde, sier Vang. (©NTB)