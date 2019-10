Politiet avfyrte skudd – har kontroll på stjålet ambulanse i Oslo

Politiet bekrefter at en bevæpnet mann har stjålet en ambulanse. Mannen er pågrepet. Ifølge NRK er skal flere personer være påkjørt.

Politiet bekrefter hendelsen på Twitter.

– Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme, skriver politiet klokken 13.02.

Politiet skriver ikke hvor hendelsen skjedde, men ifølge NRK , som meldte om saken først, skjedde det på Torshov i Oslo.

NRKs reporter på stedet melder at det er et stort politioppbud der, blant annet med politihelikopter. Reporteren sier også at en barnevogn skal være påkjørt.