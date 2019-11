Politiet avhører vitner etter knivdrap i Florø

Vitneavhørene fortsetter lørdag etter at en kvinne ble funnet drept i Florø fredag kveld. En mannlig bekjent av kvinnen er pågrepet og mistenkt.

Avhør av vitner pågår for fullt etter at en kvinne ble funnet knivstukket på en adresse i Florø fredag kveld. Kvinnen ble erklært død på stedet klokken 20.30, etter at det var blitt forsøkt å gi livreddende førstehjelp.

– Det er for tidlig å gi noen detaljer om hendelsen eller motiv for drapet. Siktede og avdøde er begge utenlandske statsborgere, de kjenner hverandre, men er ikke i slekt, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag morgen.

Det er iverksatt drapsetterforskning, og politiets kriminalteknikere vil fortsette å jobbe på åstedet utover lørdagen.

Ifølge politiet er det ikke grunn til å tro at flere har vært involvert i hendelsen.

– Siktede er i politiets varetekt og vil bli fremstilt for fengsling over helgen. Han vil få oppnevnt forsvarer i løpet av dagen, skriver politiet i pressemeldingen.

Varsling av avdødes familie i utlandet pågår.

