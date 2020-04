Politiet avlaster – tollerne får kontrollere mindre grenseveier

Ettersom politiet har overtatt kontrollene på de store grenseovergangene, kan Tollvesenet konsentrere seg om de mange mindre veiene mot Sverige.

– Det er tre veier inn her som vi skal opp og dekke sammen med politiet, sier vaktleder Håvard Gaustad i Tolletaten til TV 2 mens han kjører nattpatrulje på de mindre grenseveiene i skogene mot Sverige ved Svinesund.

Koronatiltakene gjør at det er unormalt lite trafikk. Norge er nærmest hermetisk lukket. På Svinesund står politiet og Heimevernet og deler ut karanteneskjemaer. Til tross for streng grensekontroll tror Gaustad at flere vil prøve seg de kommende ukene. Senest natt til mandag ble to smuglerbiler stanset på vei inn til Norge på noen av de mindre grenseveiene.

– De ble stoppet av UP og oss her oppe, og vi fant etter hvert rett i underkant av ett kilo hasj i bilen, forteller Gaustad.

