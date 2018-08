Mannen som er siktet for å ha drept sin kjæreste på Kjelsås i Oslo natt til søndag, vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett mandag.

I tillegg ber politiet om brev- og besøksforbud i hele perioden samt to ukers isolasjon. Mannen i 20-årene har samtykket til fengsling og saken gikk som kontorforretning.

– Han er siktet for drap, utover det har det ikke skjedd noe vesentlig siden søndag. Det er fortsatt behov for avhør av ham. I tillegg vil vi avhøre vitner mandag. Da vil det også bli foretatt en obduksjon av avdøde, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Metlid sier at mannen, som er siktet for ha knivstukket sin jevnaldrende kjæreste, har forklart seg og knyttet seg til hendelsen, men spørsmålet om straffskyld har ikke vært berørt ennå.

– Han har påbegynt sin forklaring, og det er nødvendig med flere avhør. Vi må ha mer historikk og informasjon rundt de to. Siktede har bekreftet at de har vært kjærester, men de har bodd hver for seg.

Etterforskningslederen legger til at det kan se ut som om paret har vært i Norge i halvannet år.

– De har hatt midlertidig opphold i Norge. Vi er i kontakt med utlendingsmyndigheten for å få klarlagt dette i dag, sier hun.

Mannen og kvinnen er fra samme land utenfor Europa. Politiet arbeidet mandag med å få varslet kvinnens familie i utlandet.

