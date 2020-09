Politiet ber deltakere på grottefesten melde seg

Politiet ber personer som deltok på festen i en bunker i Oslo, ta kontakt med dem eller helsevesenet. De trenger ikke frykte straffeforfølgelse.

Politiet kommer med oppfordringen i en pressemelding mandag ettermiddag.

– Politiet understreker viktigheten av at personer som har deltatt på festen, tar kontakt, og de trenger ikke være redd for å bli straffeforfulgt. Det foreligger ikke hensyn som tilsier at forholdene blir påtalt av det offentlige, og politiet vil derfor ikke straffeforfølge festdeltakere for å ha tatt opphold i bunkersen eller ha brutt covid-19-forskriften i denne forbindelse, heter det.

Fem personer er siktet i saken.

