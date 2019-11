Politiet ber om fengselsstraff for tidligere biskop Gunnar Stålsett

Politiet ber om ubetinget fengsel for den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett (84) etter at han har innrømmet å ha ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse.

Bakgrunnen for siktelsen er at han siden han pensjonerte seg i 2005, har hatt en ansatt uten arbeidstillatelse.

Stålsett sto selv fram og fortalte om det over 14 år lange ansettelsesforholdet i et intervju med Vårt Land i august i år.

Han forklarte at han ikke fryktet politiet for sin egen del, men at han var redd for at asylsøkeren skulle bli pågrepet og tvangsreturnert dersom han hadde fortalt om forholdet tidligere.

Politiet varslet overfor avisa at de ville etterforske saken, og torsdag bekrefter politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til TV 2 at etterforskningen er ferdigstilt.

Saken er sendt til Oslo tingrett for beramming. Fordi Stålsett har erkjent straffskyld, er saken planlagt å gå som en tilståelsessak.

– Vi ber om en kortere ubetinget fengselsstraff, sett hen til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft, sier Meeg-Bentzen.