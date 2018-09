Politiet ber om fire nye ukers varetekt for drapssiktet 18-åring

To tenåringer ble forrige mandag drept i Trondheim, mens en tredje ble skadd. En fjerde er siktet for drapene og for å ha skadd den tredje. Her fra undersøkelser ved åstedet i Prinsens gate i Trondheim sentrum. Foto: Ned Alley / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )