Politiet ber om tips om kriminalitet mot fugl i Finnmark

Politiet i Finnmark er bekymret for at folk som ønsker å stjele fuglereir, egg eller fugleunger ikke får den straffen de fortjener. Nå ber de om tips.

– I Finnmark har vi mange sjeldne fuglearter som kun hekker her i nord. Finnmark er et fugleeldorado. Det lokker til seg mange som vil oppleve å se de vakre fuglene på nært hold. Dessverre har ikke alle ærlige hensikter. Dersom noen ønsker å stjele reir, egg eller fugleunger, er sjansen for å bli oppdaget liten, skriver Troms og Finnmark politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Folk oppfordres derfor til å varsle politiet om observasjoner som kan virke underlige eller uærlige.

– Det kan være biler som står parkert, eller har stått parkert, over lengre tid i områder der du vet at sjeldne fugler hekker. Det kan være personer som oppfører seg annerledes enn det du synes er normalt. Det kan være at disse personene har med seg stiger eller annet klatreutstyr inn i det området du vet til at sjeldne fugler hekker i, skriver politiet videre.

