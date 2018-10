Politiet ber Stortinget skaffe mer dokumentasjon i Keshvari-saken

Politiet har bedt Stortinget om å bruke mer tid på å skaffe dokumentasjon i Keshvari-saken. Det kan ta en til to uker før politiet avgjør om saken etterforskes.

Det opplyser Rune Skjold, leder for seksjon for økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, til NTB.

Politiet hadde fredag et møte med administrasjonen på Stortinget, etter at Stortinget anmeldte Mazyar Keshvari (Frp) for å ha misbrukt refusjonsordningen for reiseregninger.

– Det ser ut som de trenger litt mer tid til å finne fram det vi trenger av dokumentasjon, sier Skjold til NTB.

– Det vil ta noen uker, tilføyer han.

Han opplyser at politiet bisto Stortinget med råd om hvordan de kan systematisere materialet.

– Ønsker å gjøre opp

Ifølge Aftenposten har stortingsrepresentanten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at Keshvari har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.

Keshvari har gjennom sin advokat Arve Lønnum opplyst at han ønsker å betale tilbake det han har fått urettmessig utbetalt.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sier til NTB at hun ikke kan opplyse noe om hvor store beløp det er snakk om av hensyn til etterforskningen.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med advokaten med hensyn til å få fram omfanget. Jeg opplever at han har et sterkt ønske om å rydde opp i dette forholdet, sier Andreassen.

Likevel mener hun altså det var riktig å politianmelde saken.

– Det er fordi vi ønsker å komme til bunns i dette og få vurdert om det foreligger straffansvar.

– Har det ille

Lønnum opplyser at Keshvari er kjent med at han er anmeldt.

– Det er ingen tenkelig straff som er verre enn det han gjennomgår nå. Han har det ille, sier advokaten til NTB.

– Hvis formålet var å få alle fakta på bordet, var det unødvendig. Det ser ikke ut til å være løse tråder i saken, tilføyer han.

Keshvari er sykmeldt og har også trukket seg fra vervet som leder for Oslo Frp.

Samtidig med at Stortinget går gjennom Keshvaris reiseregninger, arbeider administrasjonen også med å gå gjennom reglene for reiseregninger.

– Vi har fått et enstemmig vedtak fra Stortingets presidentskap om å foreta en snarlig gjennomgang av reglene. I det ligger at vi skal se på krav til dokumentasjon og kontrolltiltak, opplyser direktøren til NTB.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) gjorde det klart torsdag kveld at det var behov for en slik gjennomgang.

(©NTB)

Mest sett siste uken