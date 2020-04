Politiet bevæpnet seg da de hørte skudd fra bil i Nordland

En vinglete bil nektet å stoppe for politiet i Lofoten. Da politiet hørte skudd fra bilen, bevæpnet de seg i jakten på føreren. To personer er pågrepet.

En politipatrulje ble oppmerksom på en bil som kjørte vinglete og ikke holdt jevn fart i Vestvågøy i Lofoten.

De forsøkte å stoppe bilen, men føreren nektet å stanse. Politiet fulgte derfor etter bilen som etter en god stund tok inn mot en blindvei på Sandøya.

– Like før han stoppet, kom det et smell fra bilen som hørtes ut som et skudd. Politiet bevæpnet seg da umiddelbart, forteller operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til NTB søndag morgen.

Løp fra stedet

Da føreren endelig stoppet ved blindveiens ende, løp han fra bilen.

Passasjeren, en kvinne i 30-årene, ble sittende igjen og ble pågrepet på stedet.

Mannen, som også er i 30-årene, tok til fots inn mot skogen. Senere ble han pågrepet i en hytte han hadde brutt seg inn i.

Det er foreløpig ikke gjort funn av våpen verken på hytta eller i terrenget, hvor det er mye snø, men det ble gjort funn av ammunisjon i bilen, forteller Slettan.

Avhør og prøver

De to involverte framstilles søndag morgen for blodprøver, før de senere på dagen blir avhørt. Ingen av dem har foreløpig forklart seg om hendelsen.

Relasjonen mellom dem er ukjent, men Slettan forteller at de er kjent for politiet fra før.

