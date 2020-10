Politiet drapssikter sønn etter at 60 år gammel kvinne døde i Trondheim

Politiet i Trøndelag endrer siktelsen mot en 33 år gammel mann fra grov kroppsskade med døden til følge til forsettlig drap.

– Tekniske funn og siktedes egen forklaring ligger til grunn for at siktelsen nå endres. Vi mener at siktede har utsatt sin mor for dødelig, stump vold, sier påtaleansvarlig Aleksander Tokle ved Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Det var 9. september at den 33 år gamle mannen ble pågrepet og siktet for å ha forårsaket dødsfallet til sin 60 år gamle mor på Byåsen i Trondheim.

Mannen ble først siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge, men dagen etter han ble pågrepet ble siktelsen endret til grov kroppsskade med døden til følge. Nå er siktelsen altså endret igjen til forsettlig drap.

Den siktede mannen er foreløpig varetektsfengslet fram til 9. oktober.

