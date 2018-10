Politiet: En person død etter knivstikking i Oslo

Søker etter mulig gjerningsperson etter knivstikking på Majorstua.

OSLO (Nettavisen): - Vi kan bekrefte at en person omkom etter det som trolig er knivstikking. Vi kan ennå ikke med sikkerhet si hva som er årsaken til at vedkommende er død. Vi kan ikke bekrefte at det dreier seg om en kriminell handling, uttalte innsatsleder Hanne Nordve i Oslo-politiet til Nettavisen.

Hendelsen skjedde i Kirkeveien i nærheten av Majorstuen skole. Politiet ble varslet om hendelsen via AMK-sentralen ved 12.15-tiden.

- Vi søker etter en mulig gjerningsperson og et mulig våpen, sier politiet.

Hendelsen skjedde innendørs i nærheten av Majorstua skole, men politiet kan foreløpig ikke si om det skjedde i en leilighet, melder NTB.

Det var like før klokka 13 politiet bekreftet at en person var død etter hendelsen på Majorstua.

- Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd og er i søk etter formentlig gjerningsperson. Vi snakker med vitner på stedet, og venter på kriminaltekniske undersøkelser. Vi vil komme tilbake med mer info etter hvert, meldte politiet på Twitter klokka 12.58.

- Vi er på stedet med flere patruljer etter melding om at en person skal være knivstukket. Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd og hvem som er involvert. Skadeomfang er foreløpig uavklart, lød det i den første meldingen fra Oslo-politiet på Twitter klokka 12.34 mandag.

#Oslo Majorstua: Vi er på stedet med flere patruljer etter melding om at en person skal være knivstukket. Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd og hvem som er involvert. Skadeomfang er foreløpig uavklart. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 15. oktober 2018

RYKKET UT: Politiet fikk melding om hendelsen via AMK-sentralen og rykket ut med flere patruljer. Like før klokka 13 bekreftet politiet at en person var død etter hendelsen på Majorstua.

