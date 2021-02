Politiet er skeptiske til portforbud

Politiet mener at innføring av et portforbud vil være et brudd på den generelle kontrakten i Norge mellom myndigheter og borgere basert på gjensidig tillit.

I et høringssvar skriver Politidirektoratet også at de mener at et portforbud ikke vil være et forholdsmessig tiltak under koronautbruddet. De viser også til at utfordringer med håndheving vil kunne medføre svekket tillit til politiet.

8. januar sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag om lovhjemmel for å innføre portforbud. Høringsfristen gikk ut søndag.

Da forslaget ble sendt på høring, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at hun håper at man slipper å innføre portforbud i Norge, men at det er viktig å ha verktøyene man trenger dersom det skulle bli nødvendig.

Politidirektoratet har også sammenfattet tre av politidistriktenes svar. Oslo politidistrikt viser blant annet til at omkostningene ved håndheving av et portforbud for noen grupper kan bli ekstra store.

– Dette vil etter Oslo politidistrikts syn gjelde blant annet rusmisbrukere uten fast bosted, som er en gruppe sårbare mennesker som tilbringer mye av sin tid i områder som kan være aktuelle for portforbud. Disse vil ha begrensede muligheter for å overholde et portforbud med mindre det etableres særskilte ordninger som ivaretar deres behov, skriver de.

(©NTB)

Reklame Wayne Rooney har hentet Manchester United-kaptein