Politiet etterforsker dyremishandling: Rein fikk kjeven knust av rifleskudd

Politiet mistenker at ett eller flere reinsdyr skal ha blitt skutt på med rifle på Storvikhalvøya i Nordreisa i løpet av de siste ukene.

(Nordlys): Ifølge politiet skal kjeven på ett av dyrene ha blitt knust av et rifleskudd.

- Dette med den følge at dyret har gjennomgått store lidelser og ikke hadde noen mulighet til å ta til seg mat eller vann, skriver reinpolitiet i en pressemelding.

Leder i reinpolitiet, Inger Anita Øvregård, opplyser til Nordlys at skadene ble oppdaget i forbindelse med reinsamling i slutten av september.

Muligens fem dyr

Foreløpig har politiet dokumentert skuddskader på to reinsdyr, en okse og en simle. Begge ble avlivet.

- I tillegg er tre dyr observert med adferd som kan tyde på skader, men disse har man foreløpig ikke klart å fange. Ett av disse dyrene har blodutredelser på halsen som samsvarer med et streifskudd, det andre har adferd som kan tyde på innvendige skader, forteller Øvregård.

Det er ikke funnet slakteplasser i det aktuelle området. Politiet har heller ikke fått inn meldinger om tyvslakting i Nord-Troms i høst.

Ber om tips

- Det er vanskelig å si noe om motivet. Vi har tidligere opplevd at folk har skutt med luftgevær, kastet stein og sluppet hunder på rein. Om dette er utslag av frustrasjon eller forbannelse over næring, er vanskelig å si, men det aktuelle reindistriktet opplyser at man ikke har hatt slike episoder på lang tid, sier Øvregård.

Ifølge Øvregård skal minst to reineiere være berørt. Politiet har mottatt en anmeldelse i saken, har startet etterforskning og ber nå om tips fra publikum.

Les flere saker fra Nordlys her.

