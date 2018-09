Politiet etterforsker funn av død mann i 30-årene i Levanger

En mann i 30-årene ble torsdag funnet død på Staupshaugen i Levanger. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig og har startet etterforskning.

– Vi fikk melding fra en turgåer om funn av en død person på en sti på Staupshaugen i Levanger klokken 15.20. Vi har hatt en politienhet framme på stedet og besluttet at dette trenger å etterforskes litt mer grundig. Vi sender ut kriminalteknikere for å avklare hva dette dreier seg om, og har foreløpig kategorisert det som et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Stedet der den døde personen ble funnet, er i nærheten av både bolighus og forretninger. Den døde er en mann i 30-årene.

– Funn på stedet gjør at vi anser dødsfallet som mistenkelig, opplyser politiet.

Politiet sperret umiddelbart av området rundt stedet der den døde mannen ble funnet. Politiet har blant annet startet søk med politihund, melder NRK.

Trøndelag politidistrikt meldte om hendelsen ved 16.20-tiden torsdag ettermiddag.

(©NTB)

Mest sett siste uken