Politiet etterforsker funn av død person i Arendal

Politi og krimteknikere har rykket ut til Stuenes i Arendal onsdag ettermiddag etter funn av en død person i en skog.

Politiet fikk melding om funnet fra noen tilfeldig forbipasserende klokken 14.21 onsdag ettermiddag. Kort tid etter hadde de rykket ut sammen med ambulanse.

Ambulansen ble siden kalt tilbake og erstattet med krimtekniker, ettersom det var slått fast at personen var død.

Ved 17-tiden jobber fortsatt seks politifolk og en eller flere krimteknikere på stedet. Mye er uavklart.

–Vi har ikke avklart identitet, og vi har heller ikke fått noen indikasjon på årsaken til at personen er død, sier operasjonsleder Lars Hyberg til NTB.

Politiet vil foreløpig ikke svare på om de har mistanke om at noen kriminelt kan ha skjedd.

–Vi konstaterer bare at det er funnet en død mann på stedet, så får krimteknikerne gjøre sin jobb før vi kommer med mer, sier Hyberg.

Ifølge Agderposten er det en mann som er funnet, men politiet ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte dette.

Avisen skriver også at funnstedet var i nærheten av en barnehage, og at foreldrene til barnehagebarna i ettermiddag ble informert om funnet av den døde personen per epost. Fra barnehagens side ble det presisert at ingen av barna var på stedet der mannen ble funnet.

