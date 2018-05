Politiet etterforsker ikke Navarsete-melding

- Politiet etterforsker kun når jeg er skurken, sier Navarsete.

Vest politidistrikt starter ikke etterforskning av den sjikanerende meldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

De mener det ikke er riktig å prioritere saken, opplyser politiet i en pressemelding.

Navarsete raser over henleggelsen.

– Det overrasker meg ikke. Politiet etterforsker kun saker med meg når jeg er skurken, ikke offer, sier hun til Bergens Tidende, og viser til en sak i 2008 der hun satt i bilen da en rådgiver i Samferdselsdepartementet kjørte for fort.

- Ikke er riktig å gå inn i saken

«Vest politidistrikt starter ikke etterforsking i saken. Det mulige straffbare forholdet i saken er i dag over 2 år gammelt. Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken», skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen.

- Isolert sett ligger denne handlingen i grenseland for hva som er straffbart, og kanskje litt under. Vi mener det ikke er riktig å gå inn i saken nå når den faktisk er gammel, sier påtaleansvarlig Ronny Iden til Nettavisen.

Vedum kaller inne sentralstyret



Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, sier han nå vil kalle inn sentralstyret i partiet.

- Jeg tar politiets henleggelse til etterretning. Jeg vil nå kalle inn til sentralstyremøte, og lande denne saken i tråd med partiets etiske retningslinjer, sier Vedum i en kommentar til Nettavisen.

Etter det NTB forstår, kommer partiet ikke til å påklage politiets avgjørelse, men avslutte saken internt. Det er ikke klart når sentralstyremøtet vil finne sted, men det blir trolig om kort tid.

IKKE LØST: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller inne partiets sentralstyre til møte om Navarsete-meldingen etter politiets henleggelse.

Sendt fra hyttetur

Det var Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen som leverte politianmeldelsen til Lærdal lensmannskontor i forrige uke. Anmeldelsen ble levert i Lærdal, ettersom det er her tidligere partileder Liv Signe Navarsete bor.

Ingen av de ti som var på den mye omtalte hyttetur, der meldingen ble sendt fra, har innrømmet å ha sendt den grove, seksualiserte meldingen. Senterpartiet opplyser til Nettavisen onsdag at fortsatt ingen har meldt seg.

«Vi har lyst på fitta di», het det i meldingen som en lørdagsnatt i februar 2016 tikket inn på Navarsetes Messenger-konto.

En av de som var på hytteturen, var Sp-nestleder Ola Borten Moe. Han har trukket seg fra sitt verv inntil saken blir løst.

Fakta: Disse var på Sp-hytteturen:

Sp-nestleder Ola Borten Moe

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram

Spesialrådgiver i Sp i Nord-Trøndelag, Jostein Grande

Fylkessekretær i Nord-Trøndelag Sp, Rune Hjulstad

Tidligere statssekretær for Sp, Morten Søberg

Tidligere statssekretær for Sp, Erlend Fuglum

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

- Juss er ikke matematikk



Iden hos politiet understreker at dagens rettspraksis legger føringer for rettspraksis på området, og at en eventuell dom etter meldingen til Navarsete ville ha endret rettspraksis.

- Hvis dette er straffbart, så utvider det virkeområde for bestemmelsen etter dagens rettspraksis, sier han, og påpeker:

- Juss er ikke matematikk, men dette vil ligge i grenseland og kanskje under også.

- Melder vært kjent med saken



Politiet skriver i pressemeldingen at et moment i avgjørelsen har vært at melder har vært kjent med saken i flere år uten tidligere å anmelde den.

«Den formelle beslutningen for avgjørelsen er at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. En forholdsmessighetsvurdering inngår regelmessig som begrunnelse for en slik beslutning», skriver politidistriktet.

Her er hele pressemeldingen:



«Vest politidistrikt mottok 26. april 2018 en anmeldelse fra Senterpartiet der partiet anmelder "mulig straffbart forhold" som gjelder "elektronisk melding med obskønt og trakasserende innhold". Både anmeldelse og meldingens innhold er gjort kjent og omtalt i media. Den aktuelle meldingen er fra februar 2016.



De aktuelle straffebestemmelser i denne saken er straffeloven § 266 og § 298. Den sistnevnte bestemmelse har en strafferamme på ett år og forholdet er i så fall foreldet jf. Straffeloven § 86 a. Straffeloven § 266 har en strafferamme på to år og etter denne bestemmelse er et eventuelt straffbart forhold ikke foreldet.

Vest politidistrikt starter ikke etterforsking i saken. Det mulige straffbare forholdet i saken er i dag over 2 år gammelt. Alvorligheten i det anmeldte forholdet sett i forhold til den ressursbruken som vil gå med til etterforskning tilsier etter vårt skjønn at det ikke er riktig å prioritere saken. Et moment i avgjørelsen har vært at melder har vært kjent med saken i flere år uten tidligere å anmelde den. Den formelle beslutningen for avgjørelsen er at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. En forholdsmessighetsvurdering inngår regelmessig som begrunnelse for en slik beslutning.

Det blir ikke gitt skriftlige begrunnelser for denne type avgjørelser. Avgjørelsen kan påklages til statsadvokaten».

